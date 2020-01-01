Специальный проект
Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, продолжает властвовать над умами и душами населения планеты. Пугающие цивилизованный мир данные по числу заболевших и умерших от коронавируса, пессимизм в прогнозах экономистов, мрачные перспективы в сфере занятости, оказавшиеся не такими приятными вожделенные карантинные «каникулы»… Все эти факторы не оставляют миру шансов остаться прежним. «Известия» с помощью экспертов попытались спрогнозировать, на что будет похожа наша повседневная жизнь, когда над инфекцией будет одержана победа.
МИРОВОЙ ПОРЯДОК
ДЕНЬГИ
АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
В СТИЛЕ ТЕХНО
СИДИ И СМОТРИ
МЫ ВМЕСТЕ
ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Раздел «Мировой порядок»:
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Раздел «Деньги»:
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Раздел «Анализируй это»:
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Раздел «В стиле техно»:
Freepik; Freepik/upklyak; из личного архива.

Раздел «Сиди и смотри»:
Freepik/macrovector; Freepik/upklyak; из личного архива.

Раздел «Мы вместе»:
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