Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, продолжает властвовать над умами и душами населения планеты. Пугающие цивилизованный мир данные по числу заболевших и умерших от коронавируса, пессимизм в прогнозах экономистов, мрачные перспективы в сфере занятости, оказавшиеся не такими приятными вожделенные карантинные «каникулы»… Все эти факторы не оставляют миру шансов остаться прежним. «Известия» с помощью экспертов попытались спрогнозировать, на что будет похожа наша повседневная жизнь, когда над инфекцией будет одержана победа.

